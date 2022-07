È la lingua più parlata in Medio Oriente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È la lingua più parlata in Medio Oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARABO

Significato/Curiosita : E la lingua piu parlata in medio oriente

La lingua in cui furono in origine scritti il talmud e parte del libro di daniele e del libro di esdra. era la lingua parlata correntemente in palestina...

arabo o arabico significa "attinente all'arabia". arabo – miliziano armeno del xix secolo arabi – popolazione dell'africa e dell'asia araba – nome basco... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con lingua; parlata; medio; oriente; La lingua ufficiale a Tallinn; L urdu ne è la lingua ufficiale; La nazione con l antica lingua gaelica; Si allena parlando una lingua da imparare; Lo è una lingua non più parlata ; parlata piena di esitazione; La lingua del drago parlata a Cardiff; L antica lingua parlata in Irlanda; La danza pugliese rimedio al morso di un ragno; Il chimico e farmacista del medio evo; Matematico italiano vissuto nel medio evo a Pisa; L età che seguì al medio evo; L oriente degli Americani; Fiume del Vicino oriente ; Corrisponde all oriente ; Gli antichi romani d oriente ; Cerca nelle Definizioni