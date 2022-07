L inizio delle... ostilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inizio delle... ostilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OS

Significato/Curiosita : L inizio delle... ostilita

Braddock lasciò sul campo 400 uomini. nel 1756, dopo due anni dall'inizio delle ostilità in nord america, scoppiò in europa la guerra dei sette anni; in...

Disambiguazione – "macos x" rimanda qui. se stai cercando il precedente sistema operativo per apple macintosh, vedi classic mac os. macos, (pronunciato in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

