Vi si immette il carburante - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SERBATOIO

Significato/Curiosita : Vi si immette il carburante

Notare che nel rail, il carburante viene mantenuto a pressione costante quindi, la portata rimane costante e la quantità di carburante iniettata dipende...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi serbatoio (acquedotto). un serbatoio è un contenitore di solidi, liquidi o talvolta gas, che permette...

