Grande nave originariamente priva di motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande nave originariamente priva di motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VELIERO

Significato/Curiosita : Grande nave originariamente priva di motore

Moltissimi e diversi tipi di nave da guerra in differenti periodi storici. questo termine è stato utilizzato per una varietà di navi di ruoli e dimensioni differenti...

In senso stretto si indica con "veliero" una nave a tre alberi più il bompresso, armata con vele quadre. un veliero è composto essenzialmente dallo scafo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

