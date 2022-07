Funzionano meglio se affilati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Funzionano meglio se affilati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLTELLI

Significato/Curiosita : Funzionano meglio se affilati

Cucina. i coltelli a serramanico e multi-lama da tasca sono più facilmente trasportabili, per essere disponibili dovunque. l'importanza dei coltelli come arma... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con funzionano; meglio; affilati; funzionano se c’è neve; Come prodotti che non funzionano perfettamente; L orecchio utile a suonare e comporre al meglio ; Ci si spoglia per prenderlo meglio ; È meglio non buscarsi quello stagionale; Luogo comune: si stava meglio quando si stava __; Piccolo pesce carnivoro dai denti affilati ; È affilati ssimo; Pesce dai denti affilati ssimi; Il barbiere li usa ben affilati ; Cerca nelle Definizioni