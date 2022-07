Un fungo come l ovolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fungo come l ovolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMANITA

Significato/Curiosita : Un fungo come l ovolo

L'ovolo malefico (amanita muscaria l., 1783) è un fungo velenoso e psicoattivo, tra i più appariscenti del bosco. dal latino muscarius, attinente alle...

L'amanita phalloides (vaill. ex fr.) link, 1833 nota anche come amanita falloide o tignosa verdognola è un fungo basidiomicete della famiglia delle amanitaceae... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

