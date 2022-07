Film di Oliver Stone sulla Guerra del Vietnam - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Film di Oliver Stone sulla Guerra del Vietnam. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PLATOON

Significato/Curiosita : Film di oliver stone sulla guerra del vietnam

William oliver stone (new york, 15 settembre 1946) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. ha diretto venti pellicole, tra...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi platoon (disambigua). platoon è un film del 1986, scritto e diretto da oliver stone che tratta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con film; oliver; stone; sulla; guerra; vietnam; Noto film biografico con Robin Williams; Un film di Virzì ambientato in un rione di Livorno; È grande in un film di Francesca Archibugi del 93; Ex top-model e attrice nel film Via Montenapoleone; L oliver di Dickens; Il creatore di oliver Twist; Un fondatore dei Pitura Freska: Sir oliver __; L oliver di Dickens; Gli animali da compagnia... dei Flintstone s; L arma celata nel bastone animato; Keith, chitarrista dei Rolling stone s; I coniugi Barney e Betty amici dei Flintstone ; Ivo, l autore del romanzo Il ponte sulla Drina; Come un artista... sulla rampa di lancio; La settimana di vacanza sulla neve; La parte di Venezia che è sulla terraferma; Lo stato di chi è catturato durante una guerra ; Veloce nave da guerra ; Nel 1911 il suo governo iniziò la guerra di Libia; Fu distrutta durante l ultima guerra ; Paese asiatico tra Thailandia e vietnam ; Metropoli vietnam ita; La capitale vietnam ita; Era la capitale del vietnam del Sud; Cerca nelle Definizioni