Droga sintetica spesso venduta nelle discoteche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Droga sintetica spesso venduta nelle discoteche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ECSTASY

Significato/Curiosita : Droga sintetica spesso venduta nelle discoteche

Una droga da stupro è un tipo di sostanza psicoattiva che può essere utilizzata allo scopo di perpetrare violenza sessuale. le sostanze utilizzate per...

Disambiguazione – "ecstasy" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ecstasy (disambigua). la 3,4-metilenediossimetanfetamina, più comunemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con droga; sintetica; spesso; venduta; nelle; discoteche; I trafficanti di droga sudamericani; Serie del 2015 sul traffico di droga di Escobar; I poliziotti antidroga in TV: squadra __; Una droga lecita; Resina sintetica impiegata per piste di atletica; Pasta sintetica per modellare; Pittura sintetica con resina ideale per dipingere; Una resina sintetica ; Mezzadro, contadino, spesso di frontiera; Allo stadio è spesso seguitoo da un... oò; Vendere illegalmente, spesso sostanze stupefacenti; Vuol dire spesso e fa rima con frequente; Una bambola venduta in tutto il mondo; Fu venduta ad Allianz; Porzione di pizza venduta singolarmente; La Toyota venduta in oltre 50 milioni di esemplari; Sbocca a sud di San Benedetto, nelle Marche; nelle armi da fuoco: polvere __; Metallo tossico nelle lastre ondulate di eternit; Non ci sono nelle foto in bianco e nero; Quelli notturni ospitano bar e discoteche ; Le psichedeliche presenti nelle discoteche ; Attività da discoteche ; Proiezione di filmati sonori nelle discoteche ; Cerca nelle Definizioni