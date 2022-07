Un dispositivo che fornisce quantità prestabilite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo che fornisce quantità prestabilite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DOSATORE

Significato/Curiosita : Un dispositivo che fornisce quantita prestabilite

Parametri di ampiezza e frequenza. esso è funzionalmente il dispositivo antitetico rispetto a un raddrizzatore di corrente. il primo a utilizzare la parola...

La larva della farfalla geometra, vedi misurino (zoologia). col termine dosatore si intende un dispositivo capace di determinare e alimentare in modo autonomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con dispositivo; fornisce; quantità; prestabilite; Un dispositivo per bradicardici ing; L operazione per azzerare la memoria di un dispositivo ; Antico dispositivo per la visione di diorami teatrali; Un dispositivo che rallenta la velocità; fornisce la farina per i pizzoccheri; Ci fornisce corrente; Il musqué fornisce una morbida pelliccia; fornisce le stamperie; quantità di merci giacenti; La svariata quantità di esseri in un habitat naturale; Varie quantità di materia; Valore che indica una quantità in base 100; Cerca nelle Definizioni