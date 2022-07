La dinastia che fu a lungo rivale degli York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dinastia che fu a lungo rivale degli York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LANCASTER

Significato/Curiosita : La dinastia che fu a lungo rivale degli york

Una nuova dinastia che nasceva dalle ceneri delle antiche rivali. il simbolo scelto fu la rosa dei tudor, che in se riuniva il bianco degli york e il rosso...

Burt lancaster, all'anagrafe burton stephen lancaster (new york, 2 novembre 1913 – los angeles, 20 ottobre 1994), è stato un attore, regista, produttore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

