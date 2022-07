Danza di origine americana dal ritmo sincopato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danza di origine americana dal ritmo sincopato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Danza di origine americana dal ritmo sincopato

Nonostante si tratti di danze (specialmente cha cha, rumba, samba) lontane dal nostro codice genetico. per gli studiosi di storia della danza, il termine rumba...

Origine americana, letteralmente significa "trotto della volpe" (fox = volpe; trot = trotto). misura in quattro tempi cioè ha quattro battiti per ogni...