Così era il Dottor Mabuse nel film del 1960 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così era il Dottor Mabuse nel film del 1960. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIABOLICO

Significato/Curiosita : Cosi era il dottor mabuse nel film del 1960

il dottor mabuse (dr. mabuse, der spieler) è un film del 1922 diretto da fritz lang, tratto dal romanzo omonimo di norbert jacques dr. mabuse, der spieler...

Marzo 2022). (en) the boys presenta: diabolico!, su internet movie database, imdb.com. (en) the boys presenta: diabolico!, su rotten tomatoes, flixster inc... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

così era anche chiamato Gaio Giulio Cesare Augusto; così si definisce una donna forte e vigorosa; così è chiamata la Puglia: __ d Italia; così sono detti i calciatori di Bologna e Cagliari; Il vestito bianco del dottor e; In un film, c era quello del dottor Caligari; Il dottor di Pasternak; Il dottor e alter ego di mister Hyde; L attore dei film This Must Be the Place e Milk; film di Oliver Stone sulla Guerra del Vietnam; Noto film biografico con Robin Williams; Un film di Virzì ambientato in un rione di Livorno; Quelle di Roma si svolsero nel 1960 ; Gli Stati Uniti lo imposero a Cuba nel 1960 ; La __, film con Sophia Loren del 1960 ; Film del 1960 con Sophia Loren e Peter Sellers;