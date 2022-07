Si consuma a fine pasto fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si consuma a fine pasto fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DESSERT

Significato/Curiosita : Si consuma a fine pasto fra

Genere nel tardo pomeriggio, o a sera (=cena), mentre a metà giornata si consuma solo un pasto leggero, spesso rimanendo a scuola o nel posto di lavoro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dessert (disambigua). il dessert è una portata dolce che viene normalmente servita alla fine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dessert (disambigua). il dessert è una portata dolce che viene normalmente servita alla fine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022