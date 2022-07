Come dire fornirsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire fornirsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MUNIRSI

Significato/Curiosita : Come dire fornirsi

Un fungo come l ovolo; Un pittore come Metelli o Ligabue; Un marinaio come Drake; Recidere... come la corda; Aggredire ; Principale... come il dire ttore di un ospedale; Come dire incitati, spronati; Equivale a dire Sono qui; Procurarsi, rifornirsi ; Quando si accende quella della benzina, bisogna rifornirsi ; Corredarsi, fornirsi ;