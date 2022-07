Città turca che sorge nell Anatolia centrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città turca che sorge nell Anatolia centrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIVAS

Significato/Curiosita : Citta turca che sorge nell anatolia centrale

Significati, vedi anatolia (disambigua). coordinate: 39°n 35°e / 39°n 35°e39; 35 l'anatolia (dal greco antico at ‘dal luogo ove sorge il sole’, e quindi...

sivas (in greco seßstea, sebastia), nota anticamente anche come sebaste, è una città della turchia di 312.587 abitanti (2012) capoluogo della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

