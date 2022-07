La città più popolosa dell Australia meridionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città più popolosa dell Australia meridionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ADELAIDE

Significato/Curiosita : La citta piu popolosa dell australia meridionale

Di abitanti, è la città più popolosa dello stato di new york e degli stati uniti superando di più del doppio los angeles, seconda città nazionale per popolazione...

adelaide è un nome proprio femminile. derivati da adelaide di sassonia-meiningen (1792-1849), regina consorte del regno unito adelaide, capitale dell'australia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con città; popolosa; dell; australia; meridionale; Una delle più famose città siriane; città natale di Francesco Petrarca; La città dotta, grassa e rossa; La città della carta; La seconda regione più popolosa d Italia; Una popolosa città cinese; Vivono nella più popolosa parte del mondo; La più popolosa città del Sudafrica; È dell a foresta in un romanzo di Jack London; Salsa bianca francese, variante dell a besciamella; Una dell e più famose città siriane; Eroe dell antica Grecia che salvò Andromeda; Frutta secca australia na: noci di __; Pappagallo da compagnia australia no; Torta australia na con base meringata; Lo erano India e australia per la Gran Bretagna; Regnarono per quasi due secoli nell Italia meridionale ; Stato dell Africa meridionale ; Stato dell Africa meridionale limitrofo al Congo; Spagnolo meridionale ; Cerca nelle Definizioni