La città dotta, grassa e rossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città dotta, grassa e rossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOLOGNA

Significato/Curiosita : La citta dotta, grassa e rossa

Genere e l'orientamento sessuale. nella cultura popolare bologna è nota come "la grassa" (per la cucina), "la dotta" (per l'università), "la rossa" (per...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bologna (disambigua). bologna (pronuncia[·info], afi: /bo'loa/; in dialetto bolognese bulåggna... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

