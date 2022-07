La città della carta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FABRIANO

Significato/Curiosita : La citta della carta

città di carta (paper towns) è un romanzo di john green, pubblicato nel 2008 e vincitore del premio edgar award 2009 come miglior romanzo per ragazzi....

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fabriano (disambigua). fabriano (favrià in dialetto fabrianese) è un comune italiano di 29 038... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con città; della; carta; città natale di Francesco Petrarca; La città dotta, grassa e rossa; città laziale bombardata duramente nel 1944; Comune della città metropolitana di Venezia; Una salsa della Provenza a base di olive e capperi; Isola della Sicilia con la spiaggia dei conigli; In quelli della memoria può perdersi qualcosa; Muro di sostegno più basso della sommità del terrapieno; La carta che non deve mancare in bagno; Li elenca la carta dei dolci al ristorante fra; Strisce di carta usate negli imballaggi; Comandante carta ginese fratello di Annibale; Cerca nelle Definizioni