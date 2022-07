Attrezzo per la pesca di molluschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo per la pesca di molluschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOTANARA

Significato/Curiosita : Attrezzo per la pesca di molluschi

È un attrezzo di pesca professionale o sportiva costituito da una lunga lenza di grosso diametro con inseriti ad intervalli regolari spezzoni di lenza...

Definito "u lonthru". quest'ultimo consiste sostanzialmente nella tipica totanara piombata con un grosso ciuffo d'ami robusti, dotata di catturante mini... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con attrezzo; pesca; molluschi; attrezzo per il disegnatore; Un attrezzo per il salto; Un attrezzo per scavi e perforazioni; Un attrezzo per fare ginnastica; Macchina da pesca tipica dell Adriatico; Con quella ferroviaria non si pesca ; In un imbarcazione, che cosa si indica con il termine pesca ggio; L eccessiva pesca che può compromettere il ripopolamento; Arto di molluschi e celenterati; Lo sono i molluschi con due conchiglie; I molluschi con lo champagne; molluschi immancabili nel fritto misto;