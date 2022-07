Artisti dal tono dimesso e colloquiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Artisti dal tono dimesso e colloquiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTIMISTI

Significato/Curiosita : Artisti dal tono dimesso e colloquiale

Genere come "emo rap", facendo intendere l'uso di tematiche personali e intimiste nella sua musica. nato da genitori originari dell'isola filicudi, sin... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Vi si mettono in mostra medaglie e trofei; Ci si mettono in scena spettacoli di marionette; Lo ripetono tante volte gli induisti; Divertono i bambini e hanno parrucca e naso rosso; Il premier britannico dimesso si dopo la Brexit; 3Ò. È dimesso in una persona malvestita; Ormai dimesso si; Lo è un atteggiamento ossequioso e dimesso ; Nella lingua colloquiale , anticipazione di una parte della trama di un film; Si dice di una situazione leggera, colloquiale ; Truffare, in modo colloquiale ; Linguaggio colloquiale , informale;