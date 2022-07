Fa arrivare lo sguardo lontano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa arrivare lo sguardo lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BINOCOLO

Significato/Curiosita : Fa arrivare lo sguardo lontano

Cecchini chiede ad elisa di sposarsi, ricevendo un sì; il tutto sotto lo sguardo di don massimo, il quale ringrazia a sua volta il maresciallo cecchini...

Specifiche dei binocoli), poiché ad esempio calcola un indice di 18,7 sia per il binocolo 10x35 che per il 7x50. ma il 10x35 (che è un semplice binocolo tuttofare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

