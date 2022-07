È adibita al trasporto marittimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È adibita al trasporto marittimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : NAVE DA CARICO

Significato/Curiosita : E adibita al trasporto marittimo

Padrone marittimo che, secondo l'articolo 252 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, era di quattro categorie: padrone marittimo di...

Giorni. le navi da carico sono di moltissime dimensioni e possono, a seconda del tipo, essere equipaggiate anche con gru per il carico o lo scarico delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Altre definizioni con adibita; trasporto; marittimo; La zona degli hotel adibita a spa ing; Stanza di un negozio adibita a deposito; Residenza romana di Mussolini, ora adibita a museo e parco; In autostrada, area adibita alla sosta d emergenza; Mezzo da strada adibito al trasporto pubblico; L inizio del trasporto ; I veicoli per il trasporto di politici e autorità; Mezzo di trasporto che viaggia su terra e acqua; Stabilimento marittimo ; Il padrone marittimo di un imbarcazione ing; Comune marittimo nel cuore dell Agro Pontino; Il pagamento per il trasporto marittimo ; Cerca nelle Definizioni