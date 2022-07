Accordo tra forze politiche contrapposte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accordo tra forze politiche contrapposte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INCIUCIO

Significato/Curiosita : Accordo tra forze politiche contrapposte

Vantaggi politici o finanziari. un power broker può anche negoziare accordi tra forze politiche contrapposte per soddisfare gli obiettivi politici di entrambe...

Disambiguazione – se stai cercando il libro, vedi inciucio (saggio). il termine inciucio deriva dall'espressione in lingua napoletana 'nciucio che significa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 31 luglio 2022

Disambiguazione – se stai cercando il libro, vedi inciucio (saggio). il termine inciucio deriva dall'espressione in lingua napoletana 'nciucio che significa...