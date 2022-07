Zona quasi buia, poco esposta alla luce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zona quasi buia, poco esposta alla luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PENOMBRA

Significato/Curiosita : Zona quasi buia, poco esposta alla luce

Quindi è senza luce. l'inferno è cieco mondo (iv, 13; xxvii, 25), cieco / carcere (x, 58-59; xxii, 103), valle buia (xii, 86), "loco d'ogne luce muto" (v,...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo film, vedi penombra (film). la penombra (dal latino paene (quasi) e umbra (ombra)) è un'oscurità attenuata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

