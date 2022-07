Vino in cui pare affogò Giorgio Plantageneto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino in cui pare affogò Giorgio Plantageneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MALVASIA

Significato/Curiosita : Vino in cui pare affogo giorgio plantageneto

Vedi malvasia (disambigua). malvasia è un termine con il quale vengono indicati numerosi vitigni, per cui è anche appropriato parlare di malvasie. alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con vino; pare; affogò; giorgio; plantageneto; vino fruttato da uva americana; Città del trapanese famosa per un vino liquoroso; Raccolta di uva per fare vino ; Materiale per tappi di vino ; Simile per categoria o appare nza; pare ri, idee personali; Bottone o tasto in un appare cchio o macchinario; Impare ntati come Paperino e Paperoga; giorgio __, stilista italiano dell omonima azienda; giorgio pittore; Precede giorgio sul calendario; Pittore della corrente metafisica: giorgio de __; Il plantageneto re d'Inghilterra detto Senzaterra; Cerca nelle Definizioni