Viene assunto per eliminare il gonfiore addominale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene assunto per eliminare il gonfiore addominale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : CARBONE VEGETALE

Significato/Curiosita : Viene assunto per eliminare il gonfiore addominale

Svezzamento. tra i sintomi vi sono diarrea cronica, dolore addominale, gonfiore addominale, ritardo della crescita nei bambini e astenia. in certi casi...

Stai cercando il carbone vegetale utilizzato anche in medicina, vedi carbone attivo. il carbone vegetale (o carbone di legna, carbone artificiale o anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

