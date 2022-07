Uno dei peccati capitali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei peccati capitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACCIDIA

Significato/Curiosita : Uno dei peccati capitali

Vizi capitali sono un elenco di inclinazioni profonde, morali e comportamentali dell'anima umana, spesso e impropriamente chiamati peccati capitali. questo...

accidia. la passione dell'indifferenza, il mulino, 2008. antonio del castello, accidia e melanconia, francoangeli, 2010. wendy wasserstein, accidia,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

