Una repubblica come il Guatemala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una repubblica come il Guatemala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CENTRO AMERICANA

Significato/Curiosita : Una repubblica come il guatemala

Golfo dell'honduras, ampia insenatura del mar dei caraibi. il guatemala è una repubblica presidenziale. da qualche anno la situazione politica è abbastanza...

Native americane (dette talvolta lingue amerinde) si intende una serie di lingue parlate dalle popolazioni autoctone del continente americano, prima della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

La repubblica fondata da Napoleone in Italia; Primo Presidente della quinta repubblica francese; La croce di Malta era il simbolo di quale repubblica marinara; Città della repubblica Ceca; come la gonna che si allarga verso il fondo; I sali come il calomelano; Una materia puramente teorica come la fisica o la biologia; Farmaco usato come antimalarico; Vulcano del guatemala ; Separa il Nicaragua dal guatemala ; Noto rum del guatemala spa; Variopinto uccello simbolo del guatemala ;