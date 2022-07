Una materia puramente teorica come la fisica o la biologia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una materia puramente teorica come la fisica o la biologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SCIENZA DI BASE

Significato/Curiosita : Una materia puramente teorica come la fisica o la biologia

come l'astronomia, la fisica, la biologia e la geologia. l'estensione della chimica va ben oltre la classica produzione di "miscugli". studiando la struttura...

Con scienza fondamentale o scienza di base o scienza pura si intendono quelle discipline interessate a sviluppare teorie scientifiche per migliorare la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Con scienza fondamentale o scienza di base o scienza pura si intendono quelle discipline interessate a sviluppare teorie scientifiche per migliorare la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con materia; puramente; teorica; come; fisica; biologia; Un materia le per padelle antiaderenti; materia le sanitario dei guanti monouso; materia le sintetico delle mute da sub; La materia di Hegel e Aristotele; puramente formale; Un'opera teatrale priva di comicità e azione, puramente riflessiva, come La suocera di Terenzio; La base teorica d'un partito; come la gonna che si allarga verso il fondo; I sali come il calomelano; Una repubblica come il Guatemala; Farmaco usato come antimalarico; Che gode di buona forma fisica grazie allo sport; Attività fisica generica utile per stare in forma; Danneggiata fisica mente; Pittore della corrente metafisica : Giorgio de __; Microscopio : biologia = telescopio : x; Parte della biologia che studia gli anticorpi nel sangue; Criptismo, mimetismo in biologia ; La biologia del DNA;