Una divinità raffigurato con piedi caprini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una divinità raffigurato con piedi caprini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PAN

Significato/Curiosita : Una divinita raffigurato con piedi caprini

La masturbazione, oltre che con la violenza sessuale. era un dio potente e selvaggio, raffigurato con gambe e corna caprine, zampe irsute e zoccoli, mentre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pan (disambigua). il dio pan (in greco antico: p, pán) era, nelle religioni dell'antica grecia, una divinità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

