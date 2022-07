Ugo, autore delle Ultime lettere di Jacopo Ortis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ugo, autore delle Ultime lettere di Jacopo Ortis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOSCOLO

Significato/Curiosita : Ugo, autore delle ultime lettere di jacopo ortis

– "jacopo ortis" rimanda qui. se stai cercando il film del 1918, vedi jacopo ortis (film). le ultime lettere di jacopo ortis è un romanzo di ugo foscolo...

Disambiguazione – "foscolo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi foscolo (disambigua). ugo foscolo, nato niccolò foscolo (zante, 6 febbraio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con autore; delle; ultime; lettere; jacopo; ortis; Il Torre compianto co-autore di Boris; L Alex cantautore de La Vasca; Herman, autore di Moby Dick; Il Dino autore de Il deserto dei tartari; Il regno delle piante; Divulgare delle notizie ai cittadini; Materiale sintetico delle mute da sub; Isola haitiana delle avventure di Salgari; Le più recenti sono le ultime ; Le ultime in rada; Le ultime lettere di Kevin; ultime in pensione; Espressione algebrica di numeri e lettere ; Insieme di lettere scambiate in antichità; La matematica con le lettere ; L unione di più lettere o parole in una composizione tipografica; Il soprannome del pittore jacopo Carrucci; jacopo di Ugo Foscolo; Un infelice jacopo della nostra letteratura; Così fu detto il pittore del 500 jacopo Carnicci; L ortis di Foscolo; Fortis simi; __ Gardena: comprende ortis ei; L ortis di Foscolo; Cerca nelle Definizioni