Uccelli da richiamo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccelli da richiamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Uccelli da richiamo

Nella caccia per attirare gli uccelli nell'area utile per la loro cattura richiamo – in medicina, iniezione di richiamo, ogni iniezione, specialmente...

Vincenzo cantatore (bari, 22 febbraio 1971) è un ex pugile, attore, opinionista e allenatore di calcio italiano, campione europeo e mondiale wbu dei pesi...