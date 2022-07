Treno che collega città in UE ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Treno che collega città in UE ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EUROCITY

Significato/Curiosita : Treno che collega citta in ue ing

Imbuto che collega il mar ionio al tirreno. la larghezza dello stretto varia da un massimo di circa 16 km (misurati all'altezza di punta pellaro in calabria...

eurocity o eurocity è la categoria di servizio assegnata a treni che collegano località facenti parte di differenti nazioni europee; è quindi un convoglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

