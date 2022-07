Tormenta, vento molto forte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tormenta, vento molto forte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BUFERA

Significato/Curiosita : Tormenta, vento molto forte

Dalla presenza di vento molto forte, neve, pioggia e grandine. tormenta o tempesta di neve - esistono varie definizioni per la tormenta, a seconda del tempo...

bufera – fenomeno meteorologico bufera – film del 1921 diretto da guido parish bufera – film del 1926 diretto da wladimiro de liguoro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

