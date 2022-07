Tipo di pelle morbida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di pelle morbida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NAPPA

Significato/Curiosita : Tipo di pelle morbida

Pelle scamosciata è realizzata dalla parte inferiore della pelle animale, che è più morbida e flessibile rispetto allo strato esterno, sebbene non durevole...

Peppe nappa, o beppe nappa, è una maschera siciliana della commedia dell'arte. affermatosi in sicilia nel xvi secolo con la nascita della commedia dell'arte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

