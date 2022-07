Timoroso e incapace di prendersi responsabilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Timoroso e incapace di prendersi responsabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VIGLIACCO

Significato/Curiosita : Timoroso e incapace di prendersi responsabilita

Quando sentii mio marito rispondere «va bene. qualcuno deve prendersi la responsabilità. me l'assumo io». poi salì la scalinata con il generale. attraversavo...

Risultano più immediati per il pubblico, e non "vigliacchi"; lindemann infatti sostiene che sarebbe vigliacco parlare alla terza persona delle persone "devianti"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

timoroso e vergognoso; timoroso o, al contrario, spaventoso; timoroso , pauroso; Ansiosamente timoroso ; incapace come un personaggio di Italo Svevo; Dubbioso e incapace di decidere; È incapace di mentire; incapace di reagire, intorpidito; Litigare violentemente: prendersi a pesci in __; prendersi finalmente la rivincita; Ammalarsi: prendersi un __; prendersi ... per il naso; Un impiegato con responsabilità particolari; Si assume le responsabilità ; Pesante responsabilità ; Un modo di sfuggire alle proprie responsabilità ;