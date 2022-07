Ci tiene coi piedi per terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci tiene coi piedi per terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRAVITÀ

Significato/Curiosita : Ci tiene coi piedi per terra

Fermo, ossia avendo entrambi i piedi a terra, è concesso muovere un piede senza che l'altro venga sollevato da terra ("piede perno"); se il giocatore...

Dell'accelerazione di gravità presente al livello del mare a una latitudine di 45,5°. il valore dell'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Una divinità raffigurato con piedi caprini; Come i piedi di chi è affetto da sindattilia; Si fa... mettendo i piedi a bagno; La calzatura che tiene i piedi al caldo in casa; Locale sotterra neo di una banca fra; Il cetaceo più grande della terra ; I lavoratori della terra ; Fusto perlopiù sotterra neo che ricorda una radice;