Tessuti molto lucidi e lisci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuti molto lucidi e lisci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CERATI

Significato/Curiosita : Tessuti molto lucidi e lisci

tessuti crêpe, cioè increspati. crêpe nome generico di tessuti, diversi nei materiali e nel peso, caratterizzati dall'aspetto increspato, granuloso e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cerati (disambigua). i cerati erano una nobile famiglia di origine piemontese trasferitasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

