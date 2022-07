Tempo di un giro completo intorno al Sole: anno __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tempo di un giro completo intorno al Sole: anno __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIDERALE

Significato/Curiosita : Tempo di un giro completo intorno al sole: anno __

Luna completa la sua orbita intorno alla terra in circa 27,32 giorni (mese siderale). la terra e la luna orbitano attorno al loro baricentro (centro di massa...

1,00278 secondi siderali. il tempo siderale è utile per determinare dove si trovano le stelle in un certo istante. il tempo siderale divide una rotazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

