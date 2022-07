Un tempio come quello di Lourdes - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tempio come quello di Lourdes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANTUARIO

Significato/Curiosita : Un tempio come quello di lourdes

Altri significati, vedi lourdes (disambigua). lourdes (pronuncia: [lud]; in occitano lorda, pron. ['lurð]) è un comune francese di 14.361 abitanti, situato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi santuario (disambigua). un santuario è un luogo sacro o un edificio ritenuto sacro da una tradizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

