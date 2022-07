Tempeste dai forti venti vorticosi, cicloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tempeste dai forti venti vorticosi, cicloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : URAGANI

Significato/Curiosita : Tempeste dai forti venti vorticosi, cicloni

Ciclogenesi. esistono tre tipi di cicloni: i cicloni tropicali, i cicloni extratropicali e i mesocicloni. la parola italiana "ciclone" viene dall'inglese cyclone...

Disambiguazione – "uragani" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi uragani (disambigua). disambiguazione – "uragano" rimanda qui. se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

