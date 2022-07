Storico villaggio francese nei pressi di Le Mans - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storico villaggio francese nei pressi di Le Mans. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOLESMES

Significato/Curiosita : Storico villaggio francese nei pressi di le mans

2°e / 47°n 2°e47; 2 la francia (in francese: france, /f~s/), ufficialmente repubblica francese (in francese: république française), è uno stato principalmente...

L'abbazia di san pietro di solesmes /s'lm/ è una abbazia sita a solesmes (nel dipartimento della sarthe), in francia: è la casa madre della congregazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

