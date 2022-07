Lo è stato Corrado Barazzutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è stato Corrado Barazzutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo e stato corrado barazzutti

corrado barazzutti (udine, 19 febbraio 1953) è un allenatore di tennis ed ex tennista italiano. ritenuto uno dei più forti tennisti italiani di sempre...

Situazioni: il tennista ritiene che una palla chiamata fuori a suo sfavore sia in realtà in campo: se la palla è effettivamente buona, al tennista in questione...