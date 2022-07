È stata capitale europea della cultura nel 2019 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stata capitale europea della cultura nel 2019. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MATERA

Significato/Curiosita : E stata capitale europea della cultura nel 2019

La capitale europea della cultura è una città designata dall'unione europea, che per il periodo di un anno ha la possibilità di mettere in mostra la sua...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi matera (disambigua). matera (afi: [ma'tra], ascolta[·info]; matàrë in dialetto materano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

