Sottile focaccia romagnola da piegare o arrotolare - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PIADINA

Significato/Curiosita : Sottile focaccia romagnola da piegare o arrotolare

La piadina romagnola, tradizionalmente piada, è un prodotto alimentare composto da una sottile focaccia di farina di grano, strutto o olio di oliva, bicarbonato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con sottile; focaccia; romagnola; piegare; arrotolare; Il pane sardo sottile e croccante; Strumento a fiato dall imboccatura sottile ; sottile membrana dell orecchio; È sottile ma senza stile; Chioschi che vendono una tipica focaccia romagnola; Nella torta e nella focaccia ; Erba aromatica per patate o focaccia ; La focaccia con il pomodoro; Il mare della riviera romagnola ; Celebre località balneare romagnola ; La città romagnola con il Mausoleo di Teodorico; La Milano romagnola ; Spiegare i punti oscuri; Che si può impiegare ; Un prospetto ridotto presentato per spiegare ; Come la teoria proposta da Newton per spiegare i fenomeni ottici; Serve per arrotolare sigarette; Si usa per arrotolare l'arrosto; Cerca nelle Definizioni