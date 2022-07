Sono venduti scontati: fondi di __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono venduti scontati: fondi di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MAGAZZINO

Significato/Curiosita : Sono venduti scontati: fondi di __

Possibilità di ritirare i propri soldi se l’affare proposto non lo convince, ma anche di poter comprare ulteriori azioni a prezzi scontati (warrants)....

Disambiguazione – "magazzini" rimanda qui. se stai cercando il paese dell'isola d'elba, vedi magazzini (portoferraio). il termine magazzino (dall'in arabo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con sono; venduti; scontati; fondi; Ce ne sono 365 in un anno; Quelli di sospensione sono tre; Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige; sono a capo degli stati monarchici; Ci finiscono i libri invenduti per esser distrutti; Fiori venduti a mazzetti; La Carey da oltre 200 milioni di dischi venduti ; Frutti venduti in cestini; Prodotti scontati , affari; Vende a prezzi scontati ; Centro commerciale di marchi scontati ing; Negozio che vende a prezzi molto scontati ing; La profondi tà dei sentimenti; Situato a gran profondi tà; Approfondi ti, sondati; Immersi in pensieri profondi ; Cerca nelle Definizioni