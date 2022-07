Ci sono quelle da padel, tennis... e da neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelle da padel, tennis... e da neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RACCHETTE

Significato/Curiosita : Ci sono quelle da padel, tennis... e da neve

Sport, 15 aprile 2006. sport della racchetta racchette da neve racketlon continental (tennis) eastern babolat donnay (azienda) dunlop head (azienda)...

Intuito). i giocatori utilizzano una racchetta da tennis, con lo scopo di colpire la pallina. in passato le racchette avevano un telaio in legno, successivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

