Le sette figlie di Atlante trasformate in stelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sette figlie di Atlante trasformate in stelle.

Soluzione 7 lettere : PLEIADI

Significato/Curiosita : Le sette figlie di atlante trasformate in stelle

Sempre secondo il mito, maia e le sorelle morirono di dolore per le sventure del loro padre atlante e furono trasformate nell'ammasso stellare delle pleiadi...

Divenne chiaro che le pleiadi sono realmente legate gravitazionalmente e che hanno persino un'origine comune. l'ammasso delle pleiadi si trova a nord dell'equatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con sette; figlie; atlante; trasformate; stelle; Uno dei colli romani... oltre ai noti sette ; La più sette ntrionale delle isole giapponesi; Il sette ntrione; Merckx l ha vinta sette volte; Le edizioni della Pia Società figlie di San Paolo; Le figlie di Odino; Le sette figlie del gigante Atlante; Sono figlie di una regina; Si ripetono nell atlante ; Le sette figlie del gigante atlante ; Pagina di atlante ; Illustrazioni dell atlante ; Sostanze grezze che saranno trasformate ; La Lear cantante omaggiata dai Baustelle ; Rappresentano pianeti e stelle : Cavalieri dello __; Una yankee a stelle e strisce; Si esprimono a San Lorenzo con le stelle cadenti;