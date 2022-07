Scrittore specializzato in analisi critiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrittore specializzato in analisi critiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SAGGISTA

Significato/Curiosita : Scrittore specializzato in analisi critiche

Giornalista musicale che esercita un metodo critico, frutto di studi musicologici, al fine di produrre recensioni, analisi e interpretazioni approfondite su un...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi saggio (disambigua). il saggio è un'opera scritta in prosa che espone studi e ricerche a carattere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

