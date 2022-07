Scrisse il ditirambo Bacco in Toscana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse il ditirambo Bacco in Toscana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : REDI

Significato/Curiosita : Scrisse il ditirambo bacco in toscana

Francesco redi (arezzo, 18 febbraio 1626 – pisa, 1º marzo 1697) è stato un medico, naturalista e letterato italiano. ritenuto uno dei più grandi biologi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

scrisse Addio alle armi; Oscar Wilde scrisse quello di Dorian Gray; scrisse il Miles gloriosus; Kundera: scrisse L insostenibile leggerezza dell essere; Secondo Erodoto inventò il ditirambo ; Ci ricorda il tabacco ; Pera con la buccia color tabacco ; Il bacco dei Greci; Legò il suo nome al tabacco ; Località di mare toscana nota per il suo carnevale; Le Apuane in toscana ; Uno dei porti della toscana ; Provincia ligure al confine con la toscana ;